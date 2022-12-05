Информацию о происшествии на аэродроме в Саратовской области проверяют силовики

Губернатор Саратовской области Роман Бусаргин прокомментировал информацию о «громком хлопке и вспышке», которые были замечены сегодня утром в Энгельсе. Комментарий чиновника распространила его пресс-служба.

По словам господина Бусаргина, «никаких чрезвычайных происшествий в жилых кварталах города не произошло». Губернатор утверждает, что «поводов для беспокойства нет» и «ни один объект гражданской инфраструктуры не пострадал».

Ситуацию на военных объектах он прояснить не смог, сославшись на то, что информация о происшествиях проверяется силовыми структурами.

Сегодня в Telegram-каналах и пабликах в соцсетях появилась информация о ЧП на территории аэродрома в Саратовской области.

Марина Ковалева