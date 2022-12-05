Наследный принц Саудовской Аравии может вложить $500 млн в новый инвестбанк Credit Suisse

Наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман рассматривает возможность инвестировать порядка $500 млн в новое подразделение Credit Suisse, сообщает The Wall Street Journal.

Ранее сообщалось, что швейцарский банк намерен выделить в отдельные компании свой консалтинговый и инвестиционный бизнесы. При этом в первую очередь гендиректор Credit Suisse Ульрих Кернер намерен вычленить подразделение инвестиционного банкинга, с которым связана череда скандалов в последние годы и который терпит колоссальные убытки. Для этого компания собирается возродить бренд First Boston — нью-йоркского инвестбанка, который существовал почти 60 лет, пока его не приобрел в 1990 году Credit Suisse. Его упоминание исчезло из названия американского бизнеса швейцарского банка в 2006 году.

По данным источников WSJ, саудовский принц может стать одним из крупнейших акционеров CS First Boston. Вместе с ним в инвестбанк готовы вложиться ряд американских инвесторов, включая Atlas Merchant Capital. Credit Suisse ранее заявлял, что привлек $500 млн от неназванного инвестора, но, по словам источников, речь идет не о Мохаммеде бен Сальмане. Официального предложения от саудовских инвесторов швейцарский банк пока не получал, утверждают источники газеты. Кроме того, пока не известно, намерен ли принц инвестировать средства через Saudi National Bank, который будет крупнейшим инвестором Credit Suisse, или через Государственный инвестиционный фонд, председателем которого является господин бен Сальман.

Кирилл Сарханянц