На Кубани осудили иностранца за попытку подкупа полицейского и незаконное использование мировых брендов

На Кубани осудили уроженца Азербайджана за незаконное использование товарного знака и попытку дать взятку полицейскому. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов региона.

В суде установлено, что мужчина арендовал торговую точку «Одежда и обувь» в станице Старощербиновской. Для реализации он завез в магазин товары, маркированные знаками Adidas, Nike, Lacoste, Armani, Louis Vuitton и других брендов. Соглашений с правообладателями товарных знаков мужчина при этом не заключал. Причиненный ущерб оценили в 2 млн руб.

В августе 2021 года злоумышленник предложил оперативнику группы БЭПиПК 20 тыс. руб. за непривлечение его к уголовной ответственности. Деньги мужчина подложил в пачку из-под сигарет.

В отношении правонарушителя возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 180, ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 УК РФ (незаконное использование товарных знаков и попытка передачи взятки). Мужчине назначили наказание в виде 1 года и 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима и штрафа в размере 120 тыс. руб. Приговор вступил в законную силу.

Анастасия Донскова

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