Режим «черного неба» продлили в четырех городах Сибири

Метеорологи продлили режим «черного неба» в Новосибирске, Томске и трех городах Кузбасса еще на два дня. Об этом сообщает Западно-Сибирское УГМС. В большинстве городов режим неблагоприятных метеоусловий (НМУ) действует с 25 ноября.

Так, в Новосибирске и Томске неблагоприятные условия для рассеивания вредных примесей сохраняются с вечера 5-го декабря до вечера 7-го декабря. Продолжаются НМУ первой степени опасности.

Такие же условия действуют в Кемеровской области. Режим «черного неба» в регионе продлен на территории Кемерова, Прокопьевска, Новокузнецка.

Ранее режим НМУ в Новосибирске и трех городах Кузбасса был введен 25 ноября, в Томске – 29 ноября. В этот период промышленным предприятиям рекомендуется снижать выбросы в атмосферу на 15-20%, а предприятиям теплоэнергетики - на 5-10%.

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Лина Слепухина