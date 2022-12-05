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В Сормове задержали двух сотрудников полиции за сбыт наркотиков

В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело по факту сбыта наркотика двумя оперуполномоченными отдела по контролю за оборотом наркотиков (ОКОН) отдела полиции №8 по обслуживанию Сормовского района, сообщает агентство «Криминальная хроника» .

По данным следствия, в ноябре 2022 года двое полицейских сотрудников ОКОН, действуя в сговоре с неустановленными лицами, незаконно приобрели вещество «пирролидинопентиофенон» массой не менее 1,88 граммов, которое затем сбыли наркопотребителю.

Действия оперативников МВД были выявлены и пресечены сотрудниками нижегородского УФСБ. Московский районный суд на заседании 3 декабря одного из задержанных полицейских арестовал, второму оперативнику продлили срок задержания на 72 часа.

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