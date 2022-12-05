Мэрия запретила застраивать территорию Самарского района вблизи памятников архитектуры

Члены комиссии по подготовке проекта правил землепользования и застройки при главе Самары Елене Лапушкиной проголосовали большинством голосов против предоставления Коваленко И.В. разрешения на застройку земельного участка в Самарском районе. Речь идет о территории площадью 380 кв. м. Проект постановления градоначальницы опубликован на сайте городской администрации.

Указанная территория находится на ул. Водников, д. 87. Ее планировалось использовать под многоэтажное высотное жилье с максимальным процентом застройки в границах земельного участка – 69 %.

Однако комиссия по подготовке проекта ПЗЗ отказала заявителю, так как земельный участок находится в границах объединенной зоны охраны объектов культурного наследия федерального значения: «Особняк Неронова, 1840 г.», «Особняк Сурошникова, 1907 г., арх. Щербачев А.А.» и «Особняк Путилова, 1853 г., арх. Мейснер А.И.». В пределах указанной зоны площадь застройки допускается до 40 %.

Ранее самарская мэрия запретила застраивать район у ТК «Амбар». В частности, чиновники отказались предоставлять ООО «Специализированный застройщик "ССК-ЮГ"» разрешение на отклонение от предельных параметров строительства на указанной территории.

Георгий Портнов