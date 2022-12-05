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Коммерсантъ FM
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«В матче Франции и Польши все решилось достаточно быстро»

Владимир Осипов — об итогах встреч в 1/8 финала в Катаре

На чемпионате мира по футболу определилась еще одна пара 1/4 финала. На этой стадии турнира сыграют Англия и Франция. Французы в 1/8 финала обыграли сборную Польши со счетом 3:1. Дубль Килиана Мбаппе сделал его лидером в споре бомбардиров чемпионата мира. У французского нападающего пять забитых мячей. В другом матче дня команда Англии обыграла Сенегал (3:0). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Привыкли мы к сенсациям в Катаре и теперь часто ищем черную кошку в темной комнате. Но как ни пытались эксперты и болельщики предполагать, что Сенегал сможет противостоять Англии, все это оказалось розовыми футбольными фантазиями. Да, Сенегал пытался навязать британцам свою игру, создал несколько опасных моментов в атаке. Но кончилось все так, как должно было кончится. Еще до перерыва счет стал 2:0. К величайшей радости тех, кто ставил на Гарри Кейна.

Английские львы растерзали сенегальских

Английские львы растерзали сенегальских

Впрочем, большинство клиентов букмекерской компании «Лига ставок» тоже не расстроились, ведь 87% ставили на то, что Англия возьмет вверх. В успех Сенегал верило лишь 8%, и уверен, они понимали, как рискуют. Зато теперь болельщики получили сумасшедшую вывеску в одной четвертой финала: Англия—Франция. Разбираться, кто тут фаворит, будет непросто, уверен лайв-аналитик букмекерской компании «Лига ставок» Евгений Медведь:

«Соперники более или менее равны. Линию будет сложно написать. Англичане забили больше всех на этом турнире и сейчас в матче 1/8 финала очень прилично смотрелись в нападении. Но все же я думаю, что букмекеры выйдут с линией, что французы будут небольшими, но все же фаворитами.

Потому что у них там блещет Килиан Мбаппе в нападении, и такой грузной английской обороне будет очень сложно поймать французского "черепашку-ниндзя"».

Но тем интереснее будет прикидывать варианты, а то пока в одной восьмой финала все идет по сценариям, которые нетрудно спрогнозировать. Для букмекерских контор такое начало play-off можно назвать сложным, продолжает Евгений Медведь: «Это, конечно, не очень выгодно всегда для букмекеров, потому что сенсация поприятнее будет. Но мы готовы ко всему. Только половина матчей сыграна, мы сейчас посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что одна сенсация так точно будет на стадии 1/8 финала».

В матче Франция—Польша тоже все решилось достаточно быстро. В конце первого тайма Оливье Жиру отправил мяч в ворота и побил рекорд самого результативного бомбардира сборной Франции Тьерри Анри, в активе которого 51 мяч. Новое достижение Жиру — 52 гола. Ставка на то, что Килиан Мбаппе забьет, которую в «Лиге ставок» можно было взять за 1 85, тоже сыграла. Теперь коэффициент на то, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром турнира, опустился ниже 2, а ставка на то что, сборная Франции выиграет чемпионат, идет за 5,5.

Сборная Польши оказалась бессильна перед талантом Килиана Мбаппе

Сборная Польши оказалась бессильна перед талантом Килиана Мбаппе

Падают коэффициенты на французов, и это неудивительно — эксперты отправляют команду Дидье Дешама в финал вместе с Бразилией. Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в этом практически не сомневается: «Класс, мощь, физика сказалась. С другой стороны, все, что к Мбаппе попадало, и когда он включался — это просто другой уровень. На мой взгляд, Мбаппе и Неймар должны разыграть звание лучшего футболиста этого чемпионата».

Кстати, в «Лиге ставок» один из клиентов поверил в победу Бразилии еще до начала турнира и поставил на это 500 тыс. руб. с коэффициентом 6. Сейчас ставка на успех пятикратных чемпионом мира ниже, но я напомню, что «Лига ставок» по-прежнему болеет за Бразилию, поэтому все, что связано с этой сборной, имеет приоритет. Например, сейчас на победу бразильцев в турнире можно поставить с коэффициентом 3,5. А пока будем наблюдать, как главный фаворит покажет себя в 1/8 финала против команды Южной Кореи.

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