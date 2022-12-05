«В матче Франции и Польши все решилось достаточно быстро»

На чемпионате мира по футболу определилась еще одна пара 1/4 финала. На этой стадии турнира сыграют Англия и Франция. Французы в 1/8 финала обыграли сборную Польши со счетом 3:1. Дубль Килиана Мбаппе сделал его лидером в споре бомбардиров чемпионата мира. У французского нападающего пять забитых мячей. В другом матче дня команда Англии обыграла Сенегал (3:0). Подробности — у спортивного обозревателя “Ъ FM” Владимира Осипова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Коротаев, Коммерсантъ

Привыкли мы к сенсациям в Катаре и теперь часто ищем черную кошку в темной комнате. Но как ни пытались эксперты и болельщики предполагать, что Сенегал сможет противостоять Англии, все это оказалось розовыми футбольными фантазиями. Да, Сенегал пытался навязать британцам свою игру, создал несколько опасных моментов в атаке. Но кончилось все так, как должно было кончится. Еще до перерыва счет стал 2:0. К величайшей радости тех, кто ставил на Гарри Кейна.

Впрочем, большинство клиентов букмекерской компании «Лига ставок» тоже не расстроились, ведь 87% ставили на то, что Англия возьмет вверх. В успех Сенегал верило лишь 8%, и уверен, они понимали, как рискуют. Зато теперь болельщики получили сумасшедшую вывеску в одной четвертой финала: Англия—Франция. Разбираться, кто тут фаворит, будет непросто, уверен лайв-аналитик букмекерской компании «Лига ставок» Евгений Медведь:

«Соперники более или менее равны. Линию будет сложно написать. Англичане забили больше всех на этом турнире и сейчас в матче 1/8 финала очень прилично смотрелись в нападении. Но все же я думаю, что букмекеры выйдут с линией, что французы будут небольшими, но все же фаворитами.

Потому что у них там блещет Килиан Мбаппе в нападении, и такой грузной английской обороне будет очень сложно поймать французского "черепашку-ниндзя"».

Но тем интереснее будет прикидывать варианты, а то пока в одной восьмой финала все идет по сценариям, которые нетрудно спрогнозировать. Для букмекерских контор такое начало play-off можно назвать сложным, продолжает Евгений Медведь: «Это, конечно, не очень выгодно всегда для букмекеров, потому что сенсация поприятнее будет. Но мы готовы ко всему. Только половина матчей сыграна, мы сейчас посмотрим, что будет дальше. Я думаю, что одна сенсация так точно будет на стадии 1/8 финала».

В матче Франция—Польша тоже все решилось достаточно быстро. В конце первого тайма Оливье Жиру отправил мяч в ворота и побил рекорд самого результативного бомбардира сборной Франции Тьерри Анри, в активе которого 51 мяч. Новое достижение Жиру — 52 гола. Ставка на то, что Килиан Мбаппе забьет, которую в «Лиге ставок» можно было взять за 1 85, тоже сыграла. Теперь коэффициент на то, что Мбаппе станет лучшим бомбардиром турнира, опустился ниже 2, а ставка на то что, сборная Франции выиграет чемпионат, идет за 5,5.

Падают коэффициенты на французов, и это неудивительно — эксперты отправляют команду Дидье Дешама в финал вместе с Бразилией. Бывший игрок «Зенита» и лондонского «Арсенала» Андрей Аршавин в этом практически не сомневается: «Класс, мощь, физика сказалась. С другой стороны, все, что к Мбаппе попадало, и когда он включался — это просто другой уровень. На мой взгляд, Мбаппе и Неймар должны разыграть звание лучшего футболиста этого чемпионата».

Кстати, в «Лиге ставок» один из клиентов поверил в победу Бразилии еще до начала турнира и поставил на это 500 тыс. руб. с коэффициентом 6. Сейчас ставка на успех пятикратных чемпионом мира ниже, но я напомню, что «Лига ставок» по-прежнему болеет за Бразилию, поэтому все, что связано с этой сборной, имеет приоритет. Например, сейчас на победу бразильцев в турнире можно поставить с коэффициентом 3,5. А пока будем наблюдать, как главный фаворит покажет себя в 1/8 финала против команды Южной Кореи.