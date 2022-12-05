«Циан»: стоимость жилья в новостройках Нижнего Новгорода выросла на 29% за год

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Нижнего Новгорода в декабре выросла до 140,7 тыс. руб. За месяц цены выросли на 3,2%, за год – на 29%, подсчитали аналитики «Циан».
Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ
Средняя стоимость жилья в новостройках в 18 крупнейших городах России в начале декабря составила 137,6 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,1% ниже уровня ноября, но на 18,8% выше, чем в декабре прошлого года.
Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России
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На многих региональных рынках в 2022 году было выведено значительно меньше проектов, чем в прошлом, отмечают эксперты. Впервые за длительное время на динамику влияют не внешние события, а внутренние факторы.
Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «В новостройках прописались скидки».