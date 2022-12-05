«Циан»: стоимость жилья в новостройках Нижнего Новгорода выросла на 29% за год

Средняя стоимость квадратного метра жилья в новостройках Нижнего Новгорода в декабре выросла до 140,7 тыс. руб. За месяц цены выросли на 3,2%, за год – на 29%, подсчитали аналитики «Циан».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Средняя стоимость жилья в новостройках в 18 крупнейших городах России в начале декабря составила 137,6 тыс. руб. за кв. м. Это на 0,1% ниже уровня ноября, но на 18,8% выше, чем в декабре прошлого года.

Динамика цен на новостройки на крупнейших региональных рынках России Выйти из полноэкранного режима Локация Средняя цена (тыс. руб. за кв. м) Динамика (%) Декабрь 2021 Ноябрь 2022 Декабрь 2022 За месяц За год Москва 296 325,6 320,1 –1,70% 8% Санкт-Петербург 190,2 237,5 235,6 –0,80% 24% Казань 132,1 177,8 182 2,40% 38% Нижний Новгород 108,9 136,4 140,7 3,20% 29% Краснодар 125,5 128,3 131,2 2,30% 5% Новосибирск 114,5 127,6 125 –2,00% 9% Ростов-на-Дону 89,5 116,5 120,8 3,70% 35% Екатеринбург 108 117,9 118,2 0,30% 9% Красноярск 95,8 107,2 112,6 5,00% 18% Уфа 99,6 113,3 110,1 –2,80% 11% Самара 75,5 103,6 103,9 0,30% 38% Пермь 87,6 103,8 103,4 –0,40% 18% Омск 81,3 103,9 102,1 –1,70% 26% Воронеж 78,2 96,8 96,4 –0,40% 23% Волгоград 73,7 88,5 85,2 –3,70% 16% Челябинск 65,8 78,1 77,6 –0,60% 18% Московская область 143,1 165,7 163,5 –1,30% 14% Ленинградская область 120,1 148,2 148,1 –0,10% 23% Источник: данные «ЦИАН.Аналитики». Открыть в новом окне

На многих региональных рынках в 2022 году было выведено значительно меньше проектов, чем в прошлом, отмечают эксперты. Впервые за длительное время на динамику влияют не внешние события, а внутренние факторы.

Подробнее о ситуации – в материале «Ъ» «В новостройках прописались скидки».

Елена Ковалева