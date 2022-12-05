Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница
обновлено 12:18

Из-за строительства краевой музыкальной школы временно ограничат движение на участке ул. Боровой

С вечера пятницы, 9 декабря, до утра понедельника, 12 декабря, будет ограничено движение на ул. Боровой в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании «Новогор-Прикамье».

Движение транспорта ограничат на участке от ул. Папанинцев до ул. Академика Павлова. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Подрядная организация компании будет прокладывать новые трубопроводы для подключения к сетям строящейся краевой музыкальной школы, расположенной на ул. Фридриха Энгельса, 6.

Картина дня

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...