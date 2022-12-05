Из-за строительства краевой музыкальной школы временно ограничат движение на участке ул. Боровой

С вечера пятницы, 9 декабря, до утра понедельника, 12 декабря, будет ограничено движение на ул. Боровой в Дзержинском районе Перми. Об этом сообщает пресс-служба компании «Новогор-Прикамье».

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Движение транспорта ограничат на участке от ул. Папанинцев до ул. Академика Павлова. Ограничения связаны с проведением строительно-монтажных работ на сетях водоснабжения и водоотведения. Подрядная организация компании будет прокладывать новые трубопроводы для подключения к сетям строящейся краевой музыкальной школы, расположенной на ул. Фридриха Энгельса, 6.