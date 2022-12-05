Проект центра адаптивных видов спорта в Дзержинске не прошел экспертизу

Экспертиза выдала отрицательное заключение на проект строительства регионального центра спортивной подготовки по адаптивным видам спорта в Дзержинске Нижегородской области, следует из госреестра заключений экспертизы проектной документации объектов капстроительства.

Строительство центра для адаптивных видов спорта оценивается в 1,26 млрд руб. Генеральным подрядчиком определено госпредприятие «ДиРОН». Комплекс предназначен для занятий спортом людей с ограниченными возможностями. К 2024 году подрядчику предстоит оборудовать крытую ледовую арену с искусственным льдом, бассейны, спортзалы и восстановительный центр. В ноябре в Дзержинске заложили фундамент центра.

Отрицательное заключение на проект строительства центра выдало государственное автономное учреждение Нижегородской области «Управление госэкспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий».

Владимир Зубарев