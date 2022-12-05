В 2022 году семьи Ставрополя получили около 2 млрд рублей соцпособий

В текущем году 23,5 тыс. ставропольских семей получили социальные выплаты на общую сумму 2 млрд руб., сообщает пресс-служба администрации краевой столицы со ссылкой на мэра Ивана Ульянченко.

По словам главы города, отдельные семьи получают дополнительную поддержку.

«В этом году свыше 26 тыс. детей из многодетных семей, семей с детьми- инвалидами, воспитывающихся матерями-одиночками, выплачено более 174 млн. руб. Это и ежемесячные денежные компенсации — их более 40, и единовременные выплаты, и в том числе пособие на приобретение школьной формы», — цитирует пресс-служба мэра Ставрополя.

Отмечается, что в текущем году поддержка многодетных, нуждающихся семей и одиноких граждан увеличилась по сравнению с прошлым годом. Так, в 2021 году 2157 малоимущих семей получили выплаты на сумму 9,5 млн руб. В 2022 году аналогичной мерой социальной поддержки воспользовались 2355 семей на сумму 11 млн руб.

Анастасия Назарова