В Дагестане объявлен траур в связи со смертью Магомедали Магомедова

5 декабря в Дагестане объявлен однодневный траур по причине смерти почетного председателя госсовета республики Магомедали Магомедова.
Магомедали Магомедов
Фото: Илья Питалев, Коммерсантъ
«В связи с кончиной видного государственного деятеля Магомедали Магомедовича Магомедова, внесшего значительный вклад в развитие Республики Дагестан, сохранение мира и стабильности в регионе, выражая скорбь о невосполнимой утрате и соболезнуя его родным и близким, постановляю объявить 5 декабря днем траура в Республике Дагестан»,— говорится в указе, подписанном главой республики Сергеем Меликовым.
В республике приспущены государственные флаги, учреждениям культуры предложено отменить мероприятия, а телерадиокомпаниям — передачи развлекательного характера.
Похороны Магомедали Магомедова пройдут сегодня в селе Леваши, где он родился.
Как сообщал «Ъ», видный дагестанский политик, руководивший республикой на протяжении более 18 лет, умер 4 декабря.