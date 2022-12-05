Радий Хабиров поручил наказать виновных в некачественной отсыпке дорог в СНТ

Глава Башкирии Радий Хабиров поручил членам правительства разобраться с распределением 50 млн руб., выделенных на отсыпку дорог в садовых товариществах и при необходимости направить документы в прокуратуру. По словам руководителя региона, в Уфе и Чишминском районе работы были выполнены некачественно.

«Мне дали картину того, что мы сделали — выделили в этом году на садоводов в первый раз 50 млн. руб. Нет ничего проще сделать на них отсыпку, никто не просил делать асфальт. Контрольное управление выехало, посчитало, что на десятки-сотни тыс. кубов меньше отсыпали. Даже с этих 50 млн. руб. значит куда-то прошло. Если там уголовное преступление, пусть их сажают», — отметил он.

Карина Мамаева

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