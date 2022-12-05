Курская область восстанавливает 12 зданий в Мариуполе

Рабочие из Курской области ведут ремонт 12 разрушенных в ходе боевых действий зданий в Мариуполе Донецкой народной республики (ДНР). Об этом сообщил в своем telegram-канале глава области Роман Старовойт.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области Фото: Пресс-служба правительства Липецкой области

Он уточнил, что ведется ремонт девяти жилых домов, двух поликлиник и одного здания отдельно стоящего рентген-кабинета.

«Выполняются кровельные работы, подключение к системе отопления, замена дверей и окон. Подрядчики выполняют ремонт максимально оперативно, но в то же время с сохранением качества. Необходимо, чтобы люди попали в свои теплые квартиры как можно раньше»,— подчеркнул господин Старовойт.

Ранее в администрации области сообщали, что работники из региона завершили капитальный ремонт школы в Мангушском районе ДНР.

Сергей Калашников

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