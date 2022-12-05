Да здравствует маджента!

Институт Pantone объявил официальный цвет наступающего года — Viva Magenta, карминно-красный. «Коммерсантъ Стиль» разобрался, что это значит для мира моды и не только.

Объявление цвета года — событие, которого всегда с нетерпением ждут дизайнеры, арт-директора косметических брендов, редакторы журналов и fashionistas со всего мира. Ведь от того, какой оттенок назовет Pantone, во многом зависит, как будут выглядеть новые коллекции одежды и макияжа, модные интерьеры и даже городская среда. Цветом нынешнего года был Very Peri — холодная «цифровая» лаванда, символ виртуального мира, в который мы сполна окунулись за время пандемии. А уже через месяц править бал будет совершенно другой оттенок — Viva Magenta, дерзкий карминно-красный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: www.pantone.com Фото: www.pantone.com

Его создание, как обычно, результат многомесячной работы экспертов института Pantone. Они изучают социальные тренды, актуальный культурный контекст, общественную и политическую повестку и решают, какой цвет будет лучше всего отражать ближайшее будущее. В последние годы оттенок не выбирают из имеющейся палитры, а специально создают с помощью инновационных технологий. Так родилась и Viva Magenta. По словам Леатрис Эйземанн, исполнительного директора Pantone, этот цвет символизирует бесстрашие, жизнерадостность и оптимизм — то, что всем нам так нужно в ближайшем будущем. «Для нас Viva Magenta — это меняющийся мир, это сила человеческого духа. Прошлый год был очень непростым для всех, поэтому яркость просто необходима»,— утверждает она.

Маджента — такой же изменчивый и противоречивый цвет, как нынешняя реальность: среднее между красным и синим, между теплым и холодным. У него множество вариаций: от теплого пурпура до электрической фуксии. Кажется, что создать мадженту можно только искусственно, но на самом деле она встречается в природе: еще за 2 тыс. лет до нашей эры карминовый краситель добывали из панцирей насекомых. Маджента есть в мире бактерий, в космосе, в наскальной живописи первых людей. «Связь с окружающей средой и нашим животным началом — важный смысл Viva Magenta»,— объясняет Эйземанн.

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Значение мадженты-2023 понятно — но как ее носить? В соцсетях блогеры упражняются в остроумии, называя новое творение Pantone «цветом селедки под шубой» и «цветом российского паспорта». На самом деле Viva Magenta, конечно, имеет право на жизнь — и на место в гардеробе. «Это мощный оттенок, он заряжает энергией и вдохновением,— объясняет Елена Юрина, стилист и имиджмейкер, стилист зимних Олимпийских игр-2014.— На подиумах мы видели маджентовый total look у Valentino, Raf Simons, Carolina Herrera, Vivienne Westwood. Платье такого цвета отлично подойдет для вечеринки, а в повседневной жизни можно экспериментировать с маджентовыми аксессуарами. Кстати, карминовый красный прекрасно смотрится в макияже, подходит для любого возраста и оттенка кожи». Мейкап с использованием Viva Magenta может быть как классическим, так и слегка футуристичным — вспомним фирменные фуксиевые стрелки Клеи, героини Шарлиз Терон из вселенной Marvel.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Шарлиз Терон в образе героини Клеи из вселенной Marvel

Фото: instagram@charlizeafrica Шарлиз Терон в образе героини Клеи из вселенной Marvel

Фото: instagram@charlizeafrica

Среди фанатов мадженты — герцогиня Кейт (она не раз появлялась на публике в костюмах этого цвета), Эмили Блант и Гарри Стайлз. Актриса Харт Евангелиста не выпускает из рук карминно-красную сумку Hermes, а Селена Гомес на ноябрьской премьере своего документального фильма «Мой разум и я» блистала в маджентовом платье от Rodarte. Елена Юрина рекомендует сочетать оттенок Viva Magenta с шоколадным, бежевым, золотым, серебристым.

Эйземанн уверена, что Viva Magenta, несмотря на кажущуюся сложность, универсальный цвет, который одинаково выигрышно смотрится на ногтях и спортивном автомобиле. Эксперты Pantone предлагают экспериментировать с маджентой в оформлении интерьеров и праздничном украшении дома: он может успешно заменить слегка надоевший традиционный красный.

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Viva Magenta навевает воспоминания о 1990-х с их безумной цветовой гаммой — не случайно мадженты так много в знаменитой коллекции одежды Лизы Франк, посвященной американским школьникам той эпохи. Кажется, это то, что всем так нужно после довольно серых и монохромных 2000-х. «Viva Magenta при всей своей яркости очень деликатный цвет,— объясняет Эйземанн.— В нем нет агрессивной сексуальности или избыточной женственности, он теплый, но не обжигающий. Он просто говорит: живи и радуйся». И этому призыву в наше непростое время особенно хочется внять.

Наталья Иншакова