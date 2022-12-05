«Газпром нефть» предложила приравнять разработчиков и эксплуатантов БПЛА к IТ-компаниям

«Газпром нефть» предложила предоставить разработчикам беспилотников и компаниям, оказывающим сервисные услуги для дронов, те же льготы, что уже есть у IТ-компаний. Эту идею озвучил глава центра технологий беспилотных авиационных систем «Газпром нефти» Никита Сивой.

«Для компаний в области IТ уже обнулен НДС, уменьшены взносы и налог на прибыль. Такие льготы могут быть успешны и для разработчиков беспилотных аппаратов и сервисов на их основе»,— топ-менеджер на конгрессе молодых ученых в Сочи, который проходил 1–3 декабря.

Он пояснил «Ведомостям», что льготы помогут увеличить объемы заказов техники и услуг, наладить серийный выпуск и привлечь больше сильных кадров. Кроме того, считает господин Сивой, это сделает технологию более «экономически рентабельной в нескольких новых сегментах применения».

«Газпром нефть» сама выступает «квалифицированным заказчиком» и инвестором для разработчиков беспилотных технологий. В Минфине заявили, что пока не получали инициативу компании.

Налоговый маневр в IT-секторе подразумевает ряд поправок к Налоговому кодексу, которые были приняты в июле 2020 года для поддержки и стимулирования отрасли на фоне пандемии. В соответствии с ними с 1 января 2021 года для IT-компаний снижены ставки налога на прибыль с 20% до 3%, а страховые взносы — с 14% до 7,6%.

Лаура Кеффер