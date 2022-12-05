Beluga Group может выплатить промежуточные дивиденды в размере 75 рублей за акцию

Совет директоров Beluga Group принял решение выплатить дивиденды за третий квартал 2022 года в размере по 75 руб. на акцию до налога. На выплату дивидендов направят 968,1 млн руб., 57% от чистой прибыли по МСФО за девять месяцев текущего года. Об этом сообщила пресс-служба компании.

Beluga Group — крупнейший производитель алкоголя в России. Ей принадлежат бренды водки Beluga, «Беленькая», «Архангельская», «Белая сова», коньяки «Золотой резерв» и «Бастион», виски Fox & Dogs, ром Devil`s Island, игристое вино Tte de Cheval и другие. Компания также управляет алкомагазинами «Винлаб».

Beluga Group также отчиталась об итогах работы за девять месяцев 2022 года. За этот период число магазинов компании выросло на 57%, до 1256, продажи алкоголя увеличились на 8,6%, до 11,4 млн декалитров. Чистая прибыль Beluga Group по МСФО за девять месяцев составила 5,2 млрд руб., что на 87,5% больше прошлого аналогичного показателя, выручка — 66,3 млрд руб. (+32,2%), показатель EBITDA — 12 млрд руб. (+71,3%).

Внеочередное собрание акционеров пройдет 11 января 2023 года в заочной форме. К 23 января должен быть подготовлен список лиц, имеющих право на дивиденды.

На фоне новостей о планируемых дивидендах акции Beluga Group на Мосбирже в моменте выросли на 4,8%. К 10:01 они торговались по 2992 руб. за акцию, к 10:28 они опустились до 2992 руб. за акцию.

Олеся Павленко