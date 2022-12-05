Следственный комитет возбудил уголовное дело по взрыву газа на улице Кузнецова

Утром, 5 декабря, в доме на улице Кузнецова произошел хлопок бытового взрыва, сообщили в ярославском МЧС.

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Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч.1 ст.238 УК РФ (выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей)

Прокуратурой Ярославской области организована проверка исполнения требований законодательства о безопасности жизни и здоровья граждан, включая вопросы безопасности эксплуатации газового оборудования. Расследование уголовного дела поставлено на контроль.

На место происшествия прибыли мэр Ярославля Артем Молчанов и губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Дальше будем смотреть, что с состоянием дома, и принимать решение о дальнейших действиях. Вся необходимая помощь людям будет оказана»,— сообщил Михаил Евраев.

В результате взрыва обрушилась кровля, перекрытие в квартире и балкон. Пострадал один человек, он сейчас находится в больнице. Более 40 жителей дома эвакуированы во дворец спорта «Торпедо».

Вероника Макарова

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