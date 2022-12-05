Спрос на бьюти-услуги в Ижевске вырос на 37% в ноябре

Столица Удмуртии вошла в перечень городов России, где оказались наиболее выгодные цены на бьюти-услуги в преддверии Нового года. Как сообщает пресс-служба Авито, спрос на услуги в сфере красоты в ноябре вырос на 37% по сравнению с прошлым годом. Предложений от мастеров стало больше на 48%.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Так, полный комплекс бьюти-услуг в Ижевске в среднем обойдется в 3,4 тыс. руб. В эту стоимость включены услуги мастеров по маникюру и педикюру, парикмахера, визажиста, бровиста и мастера по наращиванию ресниц.

Так, самой популярной процедурой стали услуги ногтевого сервиса — их доля в общем количестве запросов составила более 30%. Спрос на маникюр в ноябре вырос на 19%, предложений стали больше на 40%. Средняя цена в Ижевске составила 600 руб. Спрос на наращивание ресниц вырос на 68%, количество предложений — на 38%. Средняя цена за услугу по городу — 700 руб.

Услуги парикмахера стали популярнее на 40%, а предложений больше на 39%. Средняя стоимость услуги составила 800 руб. Спрос на окрашивание и коррекцию бровей вырос на 61%, предложений стало больше на 51%. Средняя цена составила 500 руб.

Вместе с тем спрос на визажистов вырос на 45%, а объявлений от мастеров стало больше на 31%. Средняя цена на услуги начинается от 800 руб.