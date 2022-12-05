Тамбовская область увеличила экспорт птицы в Китай и Азию

По итогам десяти месяцев 2022 года сельскохозяйственные компании из Тамбовской области отправили на экспорт 14,5 тыс. т мяса птицы на $32,7 млн. В денежном эквиваленте это на 13% больше, чем за аналогичный период 2021-го. Об этом сообщили в управлении сельского хозяйства правительства области.

Основным направлениями экспорта мяса птицы из региона стали Китай, Таджикистан, страны Юго-Восточной Азии.

В управлении сельского хозяйства также напомнили, что по итогам трех кварталов в регионе на 43% увеличилось производство молока, в полтора раза — сливочного масла, более чем в два раза выросло производство кисломолочных продуктов.

О крупной сделке в тамбовском АПК — в материале «Ъ-Черноземье»

Сергей Калашников

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