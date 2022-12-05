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В Челябинской области снова начала расти заболеваемость коронавирусом

На территории Челябинской области после падения заболеваемости коронавирусной инфекцией пятый день подряд фиксируют рост показателя. По данным на 5 декабря, за минувшие сутки в регионе зафиксировано 107 случаев заражения COVID-19 (103 – днем ранее, 93 – 29 ноября), в том числе девять – среди школьников.

Случаев смерти от последствий коронавируса за сутки не зарегистрировано, выписано 123 выздоровевших пациента, лечение от COVID-19 дома и в больницах продолжают 1352 человека. Медики за минувший день провели 4,47 тыс. тестов на ковид.

Всего с начала пандемии в Челябинской области зафиксировано 394 042 случая заражения коронавирусом по итогам 7,9 проведенных тестов.

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