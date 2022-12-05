Проект реконструкции придорожного комплекса в Чишминском районе признан масштабным

Правительство Башкирии признало масштабным проект ООО «Чишмы М-5» по модернизации придорожного комплекса в Чишминском районе стоимостью около 53 млн руб., сообщила пресс-служба кабмина. Признание проекта масштабным дает инвестору возможность получения земельного участка без проведения торгов, сообщили "Ъ-Уфа" в Корпорации развития республики.

В 2021 году инвестор завершил первый этап модернизации объекта, разместив на территории комплекса гостиницу, кафе и минимаркет. Второй этап предполагает благоустройство парковочной зоны для грузовых и легковых автомобилей, а также строительство автомойки и станции технического обслуживания.

В регионе реализуется концепция развития придорожного сервиса на 2020-2024 годы. Документом предусмотрено строительство около 1 тыс. новых объектов, столько же планируется модернизировать.

ООО «Чишмы М-5», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в июне 2017 года в Чишминском районе. Учредители — Закария Саттаров, Минираис Усманов, Ильнур Уразметов и Рамиль Галиуллин.

В 2021 году убыток компании составил 2,4 млн руб. при выручке 19,2 млн руб.

Венера Хисамова

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