Нижегородская область получила 642 млн рублей на погашение муниципальных долгов

Госдолг Нижегородской области к 1 декабря вырос до 132,9 млрд руб. (+0,5%), сообщили в пресс-службе правительства региона. Это произошло за счет поступления очередного транша из федерального бюджета на сумму 642 млн руб. Средства направят на замещение рыночных кредитов муниципалитетов, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Таким образом, в структуре госдолга на 1 декабря бюджетные кредиты составляют 68,7%, государственные ценные бумаги — 31,2%, еще 0,1% — госгарантии. Коммерческие кредиты отсутствуют.

Анастасия Еремина