Сервис АУСН Ак Барс Банка стал лучшим цифровым решением премии ComNews Awards

Сервис автоматизированной упрощенной системы налогообложения (АУСН) Ак Барс Банка победил в номинации «Лучшее цифровое решение для финансового сектора» XI ежегодной премии «ComNews Awards. Лучшие решения для цифровой экономики». Церемония награждения победителей прошла в Москве.

На конкурс было подано более 350 заявок, а после их изучения в шорт-лист вошли 70. Эксперты оценили проекты-победители по нескольким критериям, в том числе масштабу, инновационности, тиражируемости, прозрачности, эффективности и значимости для отрасли.

Напомним, что в этом году Ак Барс Банк в числе нескольких крупнейших федеральных банков присоединился к эксперименту по введению специального налогового режима. Воспользоваться им могут клиенты банка на территории Татарстана, Москвы, Московской и Калужской областей.

В числе основных преимуществ сервиса — освобождение от налоговой и большей части отчетности в государственные внебюджетные фонды и автоматический расчет налогов. Бизнесу не нужно отслеживать сроки подачи деклараций и изменения их форматов. Кроме того, банк возьмет на себя часть функций налоговых агентов по исчислению НДФЛ.