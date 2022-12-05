Югорской стройкомпании «ЮВис» компенсируют 100 тыс. рублей на уплату процентов по займу

Стройкомпания «ЮВиС» (Ханты-Мансийский автономный округ) получит компенсацию на уплату процентов по займам за период март-октябрь 2022 года в размере 100 тыс. руб. Соответствующее соглашение подписали генеральный директор Фонда развития Югры Сергей Афанасьев и представитель компании Яна Кокуева.



«Компания «ЮВиС» включена в реестр системообразующих предприятий автономного округа. Здесь трудятся более 2,4 тыс. человек. Получая компенсацию по кредитам, собственник обязуется сохранить все рабочие места, не допуская сокращений. Это хорошая поддержка стабильности работы предприятия, его финансового состояния», — пояснил Сергей Афанасьев.

Фонд развития Югры принимает заявки на оказание финансовой поддержки системообразующим предприятиям до конца 2022 года. Максимальная сумма компенсации одному заявителю составляет 50 млн рублей.

Фонд развития Югры является государственным региональным фондом развития промышленности. В рамках программ государственной поддержки промпредприятий Фонд предоставляет льготные займы на развитие промышленной и туристской инфраструктуры в размере от 5 до 500 млн рублей под 1-3% годовых на срок от 1 года до 10 лет в зависимости от программы финансирования. В 2022 году Фонд запустил три новых программы финансирования субъектов промышленности – на пополнение оборотных средств, создание производств участникам нацпроекта «Производительность труда», гранты на компенсацию части затрат на проценты по кредитам, начисленных за период с 20 апреля по 31 декабря 2022 года.