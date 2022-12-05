Больше 100 тысяч рублей лишился житель Ижевска после посещения сайта интимных услуг

В столице Удмуртии в полицию обратился 32-летний местный житель, который рассказал о хищении у него более 100 тыс. руб. после посещения сайта по предоставлению интимных услуг. Об этом сообщает пресс-служба МВД по республике.

Установлено, что мужчина, выбрав понравившуюся девушку, позвонил по указанному на сайте номеру телефона. Ему ответил «менеджер», который попросил внести предоплату и заплатить за страховку. Однако затем мужчина потребовал у ижевчанина внести дополнительные средства, поскольку из-за неверных переводов сайт заблокировали. Он эти требования выполнил.

Когда заявитель осознал, что стал жертвой мошенников, тог перестал отвечать на звонки и обратился в полицию. По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 159 УК РФ (Мошенничество).