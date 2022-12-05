Иркутский блогер задержан по подозрению в оправдании терроризма

Сотрудниками правоохранительных органов в иркутской области задержан 51-летний блогер, подозреваемый в оправдании терроризма, сообщает СУ СКР по региону.

Как считает следствие, мужчина, являясь администратором видеоканала и группы в мессенджере на военную тематику, положительно отзывался о преступлениях террористической направленности. «Чтобы расположить к себе своих подписчиков, блогер утверждал, что имеет краповый берет и боевые награды, а также находился в плену, где получил ранение», - говорится в сообщении. Однако было установлено, что блогер не имеет отношения к военной службе, также он был неоднократно ранее судим.

В квартире задержанного правоохранителями обнаружены медали, нагрудные знаки, удостоверения, пиротехника, флаги и иная атрибутика. Предположительно она имеет экстремистскую направленность, сообщили в следственном управлении.

Задержанный отправлен под домашний арест. По статье о публичном оправдании терроризма ему грозит до семи лет лишения свободы.

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Анна Егорова