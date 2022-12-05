На поддержку семей мобилизованных в Башкирии направят 2 млрд рублей

На реализацию 32 мер поддержки семей мобилизованных в бюджете Башкирии в текущем году предусмотрено более 500 млн руб., а в следующем — еще 1,5 млрд руб., сообщил премьер-министр республики Андрей Назаров, выступая на круглом столе на тему «Гуманитарная миссия права — ориентир нашего времени» в рамках Общероссийского юридического форума.

Распоряжение о предоставлении более 30 мер господдержки подписал 11 октября глава республики Радий Хабиров. Среди них — зачисление детей военных в детский сад, оплата ухода за ребенком, получение детского питания, бесплатный проезд на общественном транспорте, льготы на покупку дров. Школьников и студентов колледжей обеспечат горячим питанием. Пожилые родственники и инвалиды смогут также воспользоваться бесплатными соцуслугами на дому. Семьям мобилизованных облегчат условия программы «Жилстройсбережения», им предоставят возможность купить жилье через Фонд развития жилищного строительства по цене ниже рыночной.

Влада Шипилова

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