Гурманские будни

Вкусная и веселая Греция

Греческий вечерний ресторан Iliadis всего на шесть столов — островок эллинского тепла и гостеприимства в центре Москвы. Здесь принято веселиться с размахом, слушать живую греческую музыку, танцевать и даже бить тарелки.

При таком колоритном антураже кухня вполне могла бы уйти на второй план, но не в случае c Iliadis. Здесь нет постоянного меню: каждые три месяца с появлением очередного приглашенного греческого шеф-повара оно кардинально меняется. Что именно привезет с собой приглашенный шеф — сюрприз, но в целом все новации остаются в рамках новой греческой кухни, совмещающей традиции и тренды.

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В конце осени в ресторан снова прилетел бренд-шеф Йоргос Лаидис, чтобы представить новые позиции. Йоргос работает практически на всех континентах: от Вашингтона до Афин (где у него, к слову, свой именитый мясной ресторан), и он досконально пытается изучить возможности местных ингредиентов.

В новом меню Йоргос предлагает попробовать «Грик поке боул». Взяв за основу традиционное гавайское блюдо «поке», он начинил его греческими ингредиентами, такими как бобовые, сибас, оливки, томаты и шпинат. В другом блюде, взяв за основу хурму, у которой сейчас самый сезон, Йоргос «поженил» ее с сибасом, объясняя выбор тем, что русские очень любят сибас. «Грик нигири» (японскую закуску) здесь подают не с рисом, а с копченым баклажаном, выложив на него небольшие кусочки слегка обожженной свежей рыбы. «Лукумадес фета» (лукумадес — небольшие греческие сладкие пончики) у Йоргоса не сладкие, а соленые, с греческой фетой или на выбор с домашним вареньем.

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На горячее шеф предлагает попробовать «Осьминога по-афонски»: за основу взят рецепт, который используют монахи. Осьминога медленно варят, в том же бульоне отваривают овощи, а чтобы добавить остроты, добавляют оливки и каперсы. Традиционный рецепт с острова-вулкана Санторини «Каламари на гриле бриам» — это сочетание сезонных овощей и кальмара на гриле, который заправят черным соусом дзадзики.

Не забудьте приправить все это щедрой порцией вина из местной коллекции, в которой, конечно же, большую часть занимают греческие вина.

Садовая-Самотечная улица, дом 15/1 пн-пт, с 18:00 до 23:00 сб-вс, с 13:00 до 23:00

За морскими гадами — на Кутузовский

Ресторан Atlantica расположился на Кутузовском проспекте вблизи музея-панорамы «Бородинская битва». Локация вроде бы центровая, но рестораторами несильно освоенная. Если отмести не очень приглядное соседство с мелкими магазинчиками и подняться на второй этаж, войдя через дверь с торца двухэтажного здания, то перед вами откроется не только большой, просторный ресторан с панорамными окнами, но и огромные витрины с колотым льдом и свежими морепродуктами.

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Как несложно догадаться, Atlantica — ресторан морской тематики, и здесь можно найти множество отличных отечественных морепродуктов. Владельцы братья Максим и Сергей Дырины ездят по России, отсматривают поставщиков и стараются, чтобы рыба приходила сюда не раз в неделю, как это часто бывает в московских заведениях, а ежедневно. Многие позиции поставляют из Мурманска и с Камчатки.

В центре практичного меню comfort food (еда на каждый день) — натуральный продукт. В состав морских плато входят мидии, разные креветки, лангустины, клешни краба, кальмары. Особенно удобно брать на компанию к белому вину или пиву. Абсолютный местный хит — краб-дог с щедрой порцией (100 г) камчатского краба в булочке бриошь с майонезом и авокадо. Если не хотите краба, то это же блюдо можно заказать с угрем. Или взять тонкую, хрустящую и пряную лепешку роти с обожженным лососем, огурцами кимчи и икрой тобико. Любимая многими средиземноморская закуска — морепродукты и овощи фритто мисто — подается обжаренной в очень тонком кляре.

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В ресторане с обширным меню (есть и паста, и ризотто, и супы, и даже мясо и птица) присутствует важный «аттракцион», за которым многие сюда и ходят: каждый вечер закреплен за определенным морепродуктом, который в это время продается по себестоимости. Так, по четвергам почти за бесценок здесь можно съесть порцию мясистых ежей или мидий, в пятницу — устриц, в субботу — краба, а в воскресенье — креветок. Причем время пребывания не ограничено.

Кутузовский проспект, дом 36а Ежедневно, с 12:00 до 0:00

Ольга Карпова