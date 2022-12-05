Суд отказал тюменцу заменить паспорт из-за фото с дуршлагом на голове

Жителю Тюмени Владимиру С. отказались вклеивать в новый паспорт фото, на котором он находится с дуршлагом на голове. Не согласившись с этим, тюменец обратился с иском в Ленинский районный суд, сообщили в пресс-службе Объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

В ходе судебного заседания он заявил, что является священником Русской Пастафарианской церкви Макаронного патриархата, и его религиозные убеждения не позволяют показываться перед посторонними лицами без головного убора, которым является дуршлаг.

Суд посчитал доводы Владимира С. неубедительными и отклонил иск.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте