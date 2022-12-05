Капремонт саратовской школы №2 планируют начать в 2023 году

Саратовские власти обещают в 2023 году начать ремонт школы №2 имени Тихонова. Об этом сообщил в выходные губернатор Роман Бусаргин по итогам своего визита в учреждение.

Здание школы было построено в 1914 году и является объектом культурного наследия регионального значения.

Сейчас ведется поиск инженерных решений по укреплению фундамента, фасада и межэтажных перекрытий. На время ремонта учеников и педагогический состав временно определят в другое учебное учреждение.

Господин Бусаргин заметил, что ремонтные работы планируется начать летом следующего года, а завершить в 2024 году.

Ранее говорилось о планах начать капремонт этой школы в 2022 году, однако по неизвестным причинам сроки капремонта перенесли.

Марина Ковалева