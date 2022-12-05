Компания Volkswagen готовит обновление электромобиля ID.3, который выпускается с 2019 года.

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Судя по дизайнерским скетчам, визуально хэтчбек практически не изменится. В салоне появятся 12-дюймовый экран мультимедийной системы, переработанная центральная консоль с парой подстаканников. Заявлено, что багажник оснастят съемной панелью пола. Обещаны более качественные материалы отделки.

О технической модернизации хэтчбека не сообщается. При этом Volkswagen анонсировал внедрение в оснащение модели современных электронных ассистентов водителя, а также программного обеспечения нового поколения с поддержкой беспроводного обновления.

Премьера рестайлингового Volkswagen ID.3 намечена на весну 2023 года. Поставки модернизированных электромобилей клиентам из-за большого спроса на модель начнутся только в четвертом квартале следующего года.

Максим Вершинин