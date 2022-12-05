Первые 100 тысяч карт жителя Татарстана выпустят в начале 2023 года

В Татарстане первые 100 тыс. карт жителя республики планируют выпустить в первом квартале 2023 года. Об этом сообщает ТАCC со ссылкой на руководителя Минцифры региона Айрата Хайруллина.

«В первом квартале 2023 года. Мы рассчитываем, что первые 100 тыс. человек смогут воспользоваться этим предложением, которое будет давать возможность пользоваться банковскими услугами и государственными, социальными сервисами», - отметил господин Хайруллин.

По его словам, технически карты уже подготовлены. Однако сначала карты будут виртуальными, а не пластиковыми.

Напомним, карта жителя Татарстана будет объединять в себе такие сервисы, как полис ОМС, СНИЛС, проездной в общественном транспорте. Кроме того, с ее помощью можно будет получать льготы, субсидии, пользоваться электронными услугами.

"Ъ-Казань"