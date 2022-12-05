«Наступила иная реальность»

У россиян увеличились зарплаты, но темп их роста оказался медленнее инфляции. К таким выводам пришли аналитики Росстата. По их оценке, в третьем квартале 2022 года на оплату труда сотрудников работодатели потратили чуть больше 11 трлн руб. — это на 1 трлн руб. больше, чем в 2021-м. Впрочем, товары в стране, как выяснили исследователи, дорожают на 1,5% быстрее. Ускорение инфляции подтверждают и данные зарубежных экспертов: Москва и Санкт-Петербург за год совершили самый резкий рывок в рейтинге наиболее дорогих городов для жизни, по версии аналитиков журнала The Economist. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что столичным жителям вскоре придется отказаться от привычного образа жизни.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

Конец года — традиционное время публикаций разнообразных рейтингов про лучшее, главное и любимое. Какие термины вошли в нашу жизнь? И какие события ее определяли? К сожалению, со словами и событиями все относительно просто. Как говорится в старой шутке, нельзя из четырех букв, включая заглавную «Ж», составить слово «вечность».

Куда любопытнее анализировать опубликованный в конце недели рейтинг самых дорогих городов мира. Весь 2021 год жители Израиля грустно гордились тем, что в исследовании журнала The Economist первое место занимал Тель-Авив, но в 2022-м его опередили Нью-Йорк и Сингапур. А вот лидерами по росту стоимости проживания стали Москва и Санкт-Петербург, которые совершили скачок вверх на 88 и 70 позиций, соответственно.

Нам еще далеко до пьедестала спорного почета, но тенденция уже видна. И даже ссылки на то, что рекордный рост объясняется укреплением национальной валюты, не дает всей картины. С одной стороны, рубль стал крепче примерно на 20%, но, с другой, в больших городах страны заметно упали ставки на аренду жилья, а цены на электроэнергию являются мечтой европейцев и американцев.

Видимо, несмотря на многочисленные уверения властей, санкции все-таки влияют. А еще, и это возможно главный вывод из опубликованных данных, речь идет уже не совсем о нашей жизни, а о модели потребления, которая умерла 24 февраля. Многие еще цепляются за старые привычки, покупают подорожавшие бренды, привезенные параллельным импортом, не готовы поступиться абонементом в любимый фитнес-клуб и поездкой в дом отдыха на выходные.

Даже сегодня, 10 месяцев спустя, далеко не каждый готов признать, что наступила иная реальность, которая изменила буквально все. И именно эта группа населения столиц больше всех страдает от стремительно дорожающей действительности. Зато для других ситуация не столь плачевна. Британские статисты не изучают стоимость посиделок на кухнях, им неведом дебет-кредит на содержание и питание с родных «шести соток».

И, скорее всего, они ничего не знают про зарождающийся новый средний класс, в котором глава семьи вдали от близких, согласно распоряжению президента, должен зарабатывать не менее 195 тыс. руб. в месяц. Хотим мы того или нет, но повседневный уклад жизни придется менять. Возможно тогда, в будущем, конечно если Москву и Санкт-Петербург не исключат из списка, удастся совершить рывок в противоположном направлении. Быть дешевым городом вовсе не зазорно. Соревноваться в этом забеге куда лучше с так полюбившимися многим россиянам Алматы и Ташкентом. Они, кстати, в рейтинге на 166-м и 168-м местах из 172-х.

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