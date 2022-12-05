«Наступила иная реальность»

У россиян увеличились зарплаты, но темп их роста оказался медленнее инфляции. К таким выводам пришли аналитики Росстата. По их оценке, в третьем квартале 2022 года на оплату труда сотрудников работодатели потратили чуть больше 11 трлн руб. — это на 1 трлн руб. больше, чем в 2021-м. Впрочем, товары в стране, как выяснили исследователи, дорожают на 1,5% быстрее. Ускорение инфляции подтверждают и данные зарубежных экспертов: Москва и Санкт-Петербург за год совершили самый резкий рывок в рейтинге наиболее дорогих городов для жизни, по версии аналитиков журнала The Economist. Обозреватель “Ъ FM” Михаил Гуревич считает, что столичным жителям вскоре придется отказаться от привычного образа жизни.
Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ
Конец года — традиционное время публикаций разнообразных рейтингов про лучшее, главное и любимое. Какие термины вошли в нашу жизнь? И какие события ее определяли? К сожалению, со словами и событиями все относительно просто. Как говорится в старой шутке, нельзя из четырех букв, включая заглавную «Ж», составить слово «вечность».
Куда любопытнее анализировать опубликованный в конце недели рейтинг самых дорогих городов мира. Весь 2021 год жители Израиля грустно гордились тем, что в исследовании журнала The Economist первое место занимал Тель-Авив, но в 2022-м его опередили Нью-Йорк и Сингапур. А вот лидерами по росту стоимости проживания стали Москва и Санкт-Петербург, которые совершили скачок вверх на 88 и 70 позиций, соответственно.
Нам еще далеко до пьедестала спорного почета, но тенденция уже видна. И даже ссылки на то, что рекордный рост объясняется укреплением национальной валюты, не дает всей картины. С одной стороны, рубль стал крепче примерно на 20%, но, с другой, в больших городах страны заметно упали ставки на аренду жилья, а цены на электроэнергию являются мечтой европейцев и американцев.
Видимо, несмотря на многочисленные уверения властей, санкции все-таки влияют. А еще, и это возможно главный вывод из опубликованных данных, речь идет уже не совсем о нашей жизни, а о модели потребления, которая умерла 24 февраля. Многие еще цепляются за старые привычки, покупают подорожавшие бренды, привезенные параллельным импортом, не готовы поступиться абонементом в любимый фитнес-клуб и поездкой в дом отдыха на выходные.
Даже сегодня, 10 месяцев спустя, далеко не каждый готов признать, что наступила иная реальность, которая изменила буквально все. И именно эта группа населения столиц больше всех страдает от стремительно дорожающей действительности. Зато для других ситуация не столь плачевна. Британские статисты не изучают стоимость посиделок на кухнях, им неведом дебет-кредит на содержание и питание с родных «шести соток».
И, скорее всего, они ничего не знают про зарождающийся новый средний класс, в котором глава семьи вдали от близких, согласно распоряжению президента, должен зарабатывать не менее 195 тыс. руб. в месяц. Хотим мы того или нет, но повседневный уклад жизни придется менять. Возможно тогда, в будущем, конечно если Москву и Санкт-Петербург не исключат из списка, удастся совершить рывок в противоположном направлении. Быть дешевым городом вовсе не зазорно. Соревноваться в этом забеге куда лучше с так полюбившимися многим россиянам Алматы и Ташкентом. Они, кстати, в рейтинге на 166-м и 168-м местах из 172-х.
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