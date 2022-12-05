Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Москве в конце декабря появится 5 новых выделенных полос

С 24 декабря в Москве начнут работать пять новых выделенных полос для общественного транспорта, сообщает столичный дептранс.

Выделенные полосы организуют на:

  • ул. Станционной (от Гостиничного пр. до Дмитровского ш.) и Локомотивном пр. (от 3-го Нижнелихоборского пр. до ул. Станционной);
  • ул. Кожевнической (от ООТ «Павелецкий вокзал» до ул. Зацепский вал);
  • пр. Серебрякова (заезд к станциям метро и МЦК «Ботанический сад»);
  • ул. Голубинской (от Тарусской ул. до Карамзина пр.);
  • пр-те Лихачева (от Проектируемого пр. 7028 до ул. Мустая Карима)

Напомним, по состоянию на осень 2022 года в столице действует 127 выделенных полос общей протяженностью 434 км. С 7 ноября 2020 года в Москве водителям личных автомобилей запретили проезд по выделенным полосам в выходные дни. Штраф за выезд на «выделенки» на личных машинах составляет 3 тыс. руб.

Максим Вершинин

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...