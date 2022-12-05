Дефицит рабочих и официантов отмечается в Новосибирской области

Сервис «Зарплата.ру» отмечает рост количества вакансий в сферах производства и сервисного обслуживания. Больше всего в ноябре по отношению к октябрю этого года увеличилось число вакансий по позициям инженеров-энергетиков (+23%), токарей (+20%), слесарей-сантехников (+38%) и технологов (+26%). Заметный рост медианных зарплат за последние полгода отмечается у токарей (+24%, до 66,2 тыс. руб.) и операторов станков ЧПУ (+23%, до 65 тыс. руб.).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«У большинства востребованных специалистов сферы наблюдается рост заработных плат, что говорит о кадровом дефиците и конкуренции среди работодателей за сотрудников»,– отмечают в «Зарплате.ру». Среди причин дефицита специалисты сервиса помимо демографической ямы девяностых и начала нулевых называют необходимость притока новых сил для перестройки процессов в производстве из-за потребности в импортозамещении.

Кроме того, «Зарплата.ру» третий месяц подряд отмечает рост спроса на складских сотрудников. В ноябре количество предложений для кладовщиков увеличилось на 9%, разнорабочих – на 4%. У них также растут медианные зарплаты – на 6% (до 40 тыс. руб.) и 11% (до 45 тыс. руб.) соответственно.

Перед новогодними праздниками в ноябре относительно октября возросло число предложений в сфере общепита: на 6% для поваров и на 8% для официантов. «В минувшем году динамики роста не наблюдалось из-за отмены корпоративных мероприятий во многих компаниях, а также ограничений, которые повлияли на сферу из-за пандемии (введение QR-кодов для посещения общественных мест, временной приостановки деятельности некоторых кафе, столовых и ресторанов)», – напомнили в «Зарплате.ру».

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Дарья Решетникова