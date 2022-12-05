Глава «МегаФона»: Nokia получила одно из четырех разрешений на экспорт в Россию

Глава «МегаФона» Хачатур Помбухчан сообщил, что финская Nokia направила четыре заявки на получение лицензии на экспорт в России. По его словам, две из них направлены европейским регуляторам, две — американскому. Регуляторы уже удовлетворили одну из заявок, решения по трем ожидаются.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Хачатур Помбухчан

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Хачатур Помбухчан

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Да, они выходят из России, но пытаются сделать это правильно, завершить обязательства по контрактам, получить экспортную лицензию, поставить недостающее оборудование. Насколько мне известно, они делали четыре обращения за экспортными лицензиями, два — европейским регуляторам, два — американским. Одно удовлетворено положительно, по трем ожидаются решения»,— сказал Хачатур Помбухчан в интервью РБК.

В начале ноября РБК со ссылкой на источники сообщал, что Nokia запросила у МИД Финляндии и Бюро промышленности и безопасности США экспортные лицензии на поставку телекоммуникационного оборудования в Россию. Источники РБК подчеркивали, что лицензии необходимы для завершения процесса «ответственного ухода» из страны, компания не собирается заключать новые контракты с российскими клиентами.

Услугами Nokia в России пользуются все крупнейшие операторы связи в России. На ее долю в России приходится 20–25% на рынке телеком-оборудования. По итогам 2021 года российские продажи составили около 2% мировых. В апреле компания объявила об уходе из России из-за военной операции на Украине. В компании сообщали, что надеются полностью завершить процесс выхода с рынка к концу 2022 года.

Олеся Павленко