В Сочи предлагаемые зарплаты за два года выросли на 33%

В Сочи за два года средний размер предлагаемой работодателями зарплаты увеличился на 33,3% — с 42 тыс. до 56 тыс. руб. Сведения об этом опубликованы в исследовании рекрутингового портала HeadHunter.

В Краснодаре показатель с 2020 года вырос на 23% и составил 48 тыс. руб. При этом размер ожидаемой заработной платы в Краснодаре и Сочи уступает предполагаемому работодателем. В 2022 году это 44 тыс. руб. и 51 тыс. руб. соответственно.

В сравнении с данными по Москве, предложения по зарплате в Краснодаре оказались ниже на 33,3%. Среднее предложение работодателей по столице составляет 72 тыс. руб. В то же время зарплатное предложение в Сочи ниже установленного в Санкт-Петербурге (59 тыс. руб.) на 5%.

Анастасия Донскова

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