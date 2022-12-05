В Советском районе Самары предложили построить магазины на площади 5,2 тыс. кв. метров

В Самаре стартовали общественные обсуждения по вопросам предоставления разрешений на использование земли под разные цели. В числе прочего на них вынесено на рассмотрение строительство магазинов в Советском районе города. Постановление опубликовала самарская администрация.

Речь идет о земельном участке площадью 5,2 тыс. кв. м. Его предложили использовать под магазины с максимальным процентом застройки в границах территории в 95%.

Кроме того, на этих же общественных обсуждениях рассматривается вопрос использования под магазины и хранение транспорта земельного участка в Кировском районе. Его площадь составляет 569,1 кв.м. Он находится в пос. Зубчаниновка на ул. Щорса/Чекистов, дом №186/201.

Георгий Портнов