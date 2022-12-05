Приставы вынудили Пермский пороховой завод рассчитаться с долгами по госконтракту

Сотрудники главного управления федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) по Пермскому краю взыскали с ФКП «Пермский пороховой завод» более 14 млн руб. задолженности по государственному контракту. Об этом сообщает пресс-служба ГУФССП.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Ранее ФКП «Пермский пороховой завод» заключило с ФГУП «Научно-производственное объединение “Техномаш”» государственный контракт на модернизацию трансформаторных подстанций, выполнение обязательств по которому впоследствии стало предметом многочисленных судебных разбирательств. При этом еще в суде первой инстанции была проведена экспертиза с целью определения объема и стоимости фактически выполненных работ, показавшая, что ФКП «Пермский пороховой завод» остался должен НПО «Техномаш» 14 млн руб. Это было отражено в судебном решении, на основании которого ГУФССП возбудило исполнительное производство.

В рамках исполнительного производства судебный пристав вынес постановление о запрете регистрационных действий в отношении 73 автомашин ФКП «Пермский пороховой завод» и наложил арест на расчетные счета предприятия. После этого ФКП «Пермский пороховой завод» полностью перечислило всю сумму задолженности.