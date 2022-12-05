В 16 населенных пунктах в Удмуртии появилась связь и интернет

Вышки связи установили еще в 16 населенных пунктах Удмуртии, благодаря чему связь и интернет появились у 2,6 тыс. жителей. Как сообщил в Telegram министр цифрового развития региона Тимур Меджитов, эти деревни и села были отобраны в результате голосования в 2021 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

В частности, вышки установили в деревнях Удмуртское Гондырево, Варзибаш, Нижние Юраши, Мамаево, Порвай, Беляевское, Мужбер, Лып-Булатово, Верхняя Тыжма, Макан-Пельга, Юмга-Омга, Сюромошур, Бородули и Алгазы, а также в селах Выезд и Укан.

Еще 28 запланированных базовых станций выведут в эфир в 2023 году. В конце декабря подведут результаты голосования, после чего станет известно о размещении вышек еще в 40 населенных пунктах.