Зинэтула Билялетдинов вошел в тренерский штаб «Ак Барса»

Специалист Зинэтула Билялетдинов, который ранее возглавлял «Ак Барс», снова вошел в тренерский штаб казанского клуба. Об этом сообщает пресс-служба казанцев.

Прежним главным тренером команды был Олег Знарок. Однако на прошлой неделе он покинул свой пост из-за неудовлетворительных результатов, так как команда расположилась на девятой строчке Восточной конференции. После его ухода и. о. главного тренера стал Юрий Бабенко. Господин Билялетдинов же является помощником наставника. Ранее он был советником исполнительного директора по хоккейной вертикали.

В минувшие выходные «Ак Барс» одержал первую победу под руководством нового главного тренера, обыграв дома «Локомотив».

"Ъ-Казань"