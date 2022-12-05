SIPRI: продажи вооружений 100 крупнейших компаний мира выросли в 2021 году на 1,9%

В 2021 году мировые продажи оружия росли седьмой год подряд, сообщил Стокгольмский международный институт исследования проблем мира (SIPRI). Согласно его докладу, в прошлом году объем продаж вырос на 1,9%, до $592 млрд. При этом отмечались проблемы с цепочками поставок, которые, как считают в организации, могут ухудшиться из-за военных действий на Украине.

По данным SIPRI, российские компании наращивают объемы производства оружия, однако у них возникли трудности с доступом к полупроводникам, также на них влияют санкции. Несмотря на это в 2021 году в топ-100 вошло шесть российских компаний. Это на три меньше, чем в 2020 году. Их общий объем продаж составил $17,8 млрд, на 0,4% больше, чем в 2020 году. SIPRI отмечает «признаки того, что в российской оружейной отрасли широко распространена стагнация».

Лидируют по продажам оружия снова компании США, которых в рейтинге 40, они также занимают топ-5. Их совокупный объем продаж достиг $299 млрд. Северная Америка была единственным регионом, где зафиксировали падение продаж оружия,— на 0,8% в реальном выражении. Эксперты связывают это с высокой инфляцией в США.

От Европы в рейтинг вошло 27 компаний, их общий объем продаж увеличился в 2021 году на 4,2%, до $123 млрд. От Азии и Океании в рейтинг попала 21 компания, чей объем продаж оценили в $136 млрд, на 5,8% больше, чем в 2020 году. Из этой суммы $109 млрд пришлось на восемь китайских компаний. Продажи еще четырех южнокорейских компаний, включенных в список, выросли на 3,6%, до $7,2 млрд.

В ноябре президент РФ Владимир Путин заявил, что в 2022 году объем экспорта российских вооружений составил $8 млрд. В 2021 году российские власти оценивали экспорт оружия в $14,6 млрд. В марте SIPRI говорил, что США и Россия остаются крупнейшими экспортерами оружия в мире, хотя поставки из США увеличиваются, а из России — падают.

Лаура Кеффер