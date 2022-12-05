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Глава Башкирии вручил Сергею Степашину орден Салавата Юлаева

Глава Башкирии Радий Хабиров вручил председателю Ассоциации юристов России, председателю попечительского совета «Фонда развития территорий», экс- председателю Счетной палаты РФ Сергею Степашину орден Салавата Юлаева «за последовательную деятельность по защите прав граждан и поддержку республики», сообщила пресс-служба главы республики.

Вчера, 4 декабря, Радий Хабиров выступил на круглом столе «Гуманитарная миссия права – ориентир нашего времени» общероссийского юридического форума в Центре управления республикой. Глава региона поздравил участников мероприятия с Днем юриста, а также с 15-летием республиканского отделения Ассоциации юристов России.

Сергей Степашин отметил, что давно не был в Башкирии. «Республика здорово изменилась за последние годы. Это сильный регион страны, где работает одна из лучших ассоциаций юристов. Юристов с человеческим лицом», — заявил он.

Влада Шипилова

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