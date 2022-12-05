В пожаре в садовом доме в Уфе погибла семилетняя девочка

При пожаре в садовом доме в СНТ «Строитель СМП-620» в Демском районе Уфы погибла семилетняя девочка, сообщили в пресс-службе республиканского МЧС. Еще трое человек – муж с женой и их вторая семилетняя дочь получили ожоги и доставлены в ожоговый центр ГКБ №18.

Сообщение о возгорании бревенчатого двухэтажного дома поступило сегодня около 3:40 часов ночи. В 04:57 открытое горение было ликвидировано. К тушению пожара привлекались 41 человек и 13 единиц техники.

По информации пресс-службы министерства здравоохранения Башкирии, у 51-летнего мужчины диагностированы ожоги третьей-четвертой степени, у 45-летней женщины с ребенком – первой-второй степени.

Ленинский межрайонный следственный отдел по Уфе республиканского СУ СКР возбудил уголовное дело по признакам причинения смерти по неосторожности (ч. 1 ст. 109 УК РФ). Прокуратура республики начала проверку по факту пожара.

Влада Шипилова

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