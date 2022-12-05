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Среднемесячная заработная плата в Удмуртии составила 43,4 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата работников организаций в Удмуртии в январе-сентябре составила 43,4 тыс. руб., сообщает Удмуртстат. По отношению к аналогичному периоду прошлого года номинальная зарплата выросла на 15,6%, реальная осталась на том же уровне.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди регионов Приволжского федерального округа по заработной плате Удмуртия занимает шестое место, уступая восьми регионам ПФО.

Напомним, средний размер назначенной пенсии в Удмуртии составил 18,4 тыс. руб. Дополнительная индексация позволила достичь положительного значения реального размера пенсий по отношению к прошлому году.

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