Среднемесячная заработная плата в Удмуртии составила 43,4 тысячи рублей

Среднемесячная заработная плата работников организаций в Удмуртии в январе-сентябре составила 43,4 тыс. руб., сообщает Удмуртстат. По отношению к аналогичному периоду прошлого года номинальная зарплата выросла на 15,6%, реальная осталась на том же уровне.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Среди регионов Приволжского федерального округа по заработной плате Удмуртия занимает шестое место, уступая восьми регионам ПФО.

Напомним, средний размер назначенной пенсии в Удмуртии составил 18,4 тыс. руб. Дополнительная индексация позволила достичь положительного значения реального размера пенсий по отношению к прошлому году.