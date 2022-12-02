Россиян потянуло к фактам

Научный совет Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) в четверг провел заседание на тему «Российская арена информвойны: новые тренды в медиасфере». Социологи и политологи обсудили, как изменилось медиапотребление в условиях специальной военной операции (СВО), и пришли к выводу, что в обществе сейчас есть отчетливый запрос на факты, честность и межличностную коммуникацию.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Мамонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Михаил Мамонов

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

С основным докладом выступил руководитель практики политического анализа и консультирования ВЦИОМа Михаил Мамонов. Он сообщил, что наметившаяся в 2020 году тенденция превышения «интернет-потребления» над «телепотреблением» сохраняется, и привел свежие цифры: 29% респондентов предпочитают интернет, 16% сохраняют верность телевидению, а 52% пользуются и тем, и другим. Наблюдается и существенная возрастная дифференциация: чем старше граждане, тем выше среди них доля любителей телевизора. При этом, по словам господина Мамонова, есть три группы источников, к которым люди испытывают наибольшее доверие: это интернет в целом (57%), российские СМИ (55%) и Telegram-каналы (45%). Хотя после начала СВО существенно выросла и доля телевидения, отметил социолог: «Если в октябре 2021 года мы зафиксировали преобладание негативных оценок над позитивными в части доверия центральному телевидению, то в марте 2022-го позитивных ответов стало в два раза больше, чем негативных».

Лидерами среди интернет-ресурсов по интенсивности использования, по данным ВЦИОМа, стали WhatsApp, YouTube, «ВКонтакте» и Telegram, тогда как аудитория заблокированных в России Facebook и Instagram (принадлежат компании Meta, которая признана в РФ экстремистской организацией и запрещена) уменьшилась в два раза. А «основным бенефициаром текущей ситуации» и «самым динамично развивающимся каналом» Михаил Мамонов назвал Telegram.

Эксперт также сделал ряд прогнозов дальнейшего развития ситуации. Прежде всего, по его мнению, вырастет роль межличностной коммуникации. В доказательство он привел «парадоксальную цифру»: на вопрос, есть ли среди их родственников и знакомых мобилизованные, положительно ответили 50% респондентов, хотя «общий объем мобилизации составил 300 тыс. человек». Это означает, что информация приобретает все более личностный характер, пояснил социолог. Кроме того, он ожидает снижения уровня доверия «официальному сигналу» и «усиления экспертности нашего населения»: «Из-за большого объема информации люди все больше погружаются в детали и становятся либо экспертами, либо псевдоэкспертами». Также господин Мамонов прогнозирует «усиление запроса на честность» и на «деидеологизированную информацию о СВО». «Очень часто в ходе исследований нам говорят, что не доверяют официальной информации. Когда Министерство обороны заявляет только о позитиве, но не говорит о проблемах, это вызывает вопрос, насколько то, что оно говорит, соответствует действительности. Именно поэтому будет усиливаться запрос на межличностную коммуникацию»,— отметил эксперт.

Руководитель практики региональных исследований и консультирования ВЦИОМа Наталья Даудрих, в свою очередь, рассказала о том, как люди воспринимают «губернаторов периода СВО». По ее словам, от глав регионов ждут выполнения функции «социального терапевта» и надеются на их «дружескую помощь и участие». «Текущая формула успеха для официального контента в Telegram-каналах губернаторов складывается из четырех основных тем: мобилизация, технологическое производство, социальная сфера и инфраструктурные проекты крупного формата, которые служат, судя по всему, маркером стабильности»,— пояснила госпожа Даудрих.

Присутствовавшие на заседании политологи спорить с данными социологов не стали, но предложили им собственное объяснение. Например, президент коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко предположил, что ключевая проблема нынешней информационной повестки состоит в попытке предложить новым поколениям идеологию, в то время как они предпочитают факты, а не навязывание определенной точки зрения.

Ксения Веретенникова