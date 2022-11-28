Депутаты усомнились в конфискации

Депутаты Госдумы выступили в защиту добросовестных приобретателей имущества коррупционеров. Представители сразу нескольких фракций внесли в Госдуму законопроект, предусматривающий изъятие приобретенной сомнительным путем собственности только на основании приговора суда о коррупционном преступлении. Сейчас под конфискацию может попасть практически любой предприниматель, приобретавший принадлежащее государству, предупреждают авторы законопроекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Группа депутатов во главе с Владиславом Даванковым (второй слева) предлагает законодательно отделить коррумпированных чиновников от добросовестных предпринимателей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Группа депутатов во главе с Владиславом Даванковым (второй слева) предлагает законодательно отделить коррумпированных чиновников от добросовестных предпринимателей

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Группа депутатов во главе с вице-спикером от фракции «Новые люди» Владиславом Даванковым внесла в Госдуму законопроект, который предусматривает запрет на конфискацию имущества, приобретенного на неподтвержденные доходы, если только незаконность их получения не установлена вступившим в законную силу обвинительным приговором по уголовному делу коррупционной направленности. Такая инициатива, объясняют в пояснительной записке авторы законопроекта, направлена на совершенствование механизма защиты прав собственников от незаконного изъятия имущества. В числе авторов инициативы также депутаты от «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

Фактически речь идет об отмене нормы, которая позволяет прокуратуре предъявлять иски об изъятии в доход государства имущества бывших и действующих чиновников — именно по такой схеме были конфискованы активы экс-министра «Открытого правительства» Михаила Абызова, экс-сенатора от Карачаево-Черкесии Рауфа Арашукова и его семьи, экс-депутатов Госдумы Сергея Сопчука и Сергея Петрова, бывшего подполковника ФСБ Кирилла Черкалина и экс-полковника МВД Дмитрия Захарченко, а также многих других.

Всего, докладывал весной этого года генпрокурор Игорь Краснов, Генпрокуратура только в 2021 году подала иски об изъятии неправомерно нажитого имущества госслужащих общей стоимостью 74 млрд руб.

В отношении чиновников действует так называемая презумпция незаконности доходов — положения ст. 235 Гражданского кодекса позволяют, в частности, отчуждать в пользу государства имущество, приобретенное на средства, законность происхождения которых владелец не может доказать. Однако, отмечают авторы законопроекта, это вступает в противоречие с презумпцией невиновности, установленной уголовным и административным законодательством, поскольку позволяет обращать в доход государства имущество лиц, чья вина в совершении правонарушения не установлена и не доказана в судебном порядке. Возникают случаи, когда под конфискацию попадают добросовестные приобретатели, то есть люди, в отношении которых антикоррупционные ограничения вообще не действуют.

Как рассказал один из авторов законопроекта, председатель комитета Госдумы по малому и среднему бизнесу Александр Демин, «Новые люди» занялись этой проблемой после многочисленных жалоб владельцев санаториев и ферм из Ставропольского и Краснодарского края, где от предпринимателей потребовали вернуть государству земли и недвижимость — на том основании, что они были переданы бизнесу с коррупционными нарушениями.

«Генпрокуратура потребовала, а суд удовлетворил изъятие 1750 объектов собственности, часть которых принадлежала добросовестным предпринимателям,— объяснил “Ъ” депутат.— Они купили собственность честным путем и никак не связаны с чиновниками. Судом высказывались претензии к должностным лицам ФНПР, ФПСК и ООО "Курортное управление (холдинг) г. Кисловодск". При этом они не являются ответчиками по делу, а связь предпринимателей с кем-либо из должностных лиц не доказывалась в принципе».

Если не внести изменения в законодательство, то после этого дела под прямой угрозой окажутся все предприниматели, которые покупали объекты, когда-либо принадлежавшие государству, считает господин Демин. Он подчеркивает, что законопроект направлен исключительно на защиту бизнеса.

«К чиновникам он не имеет никакого отношения и никак не позволяет избежать ответственности за коррупционные нарушения»,— подчеркивает депутат.

Замглавы думского комитета по противодействию коррупции Анатолий Выборный («Единая Россия») подтвердил актуальность инициативы: споры по этому вопросу не утихают, признает депутат. Однако, по его словам, нужно «тщательно посмотреть», насколько она соответствует действующим антикоррупционным нормам. Кроме того, добавляет он, надо учитывать: не всегда есть возможность доказать наличие преступления, тогда спор решается в рамках Гражданского кодекса.

На самом деле приходится сталкиваться с тем, что практика применения закона о контроле за расходами чиновников вступает в противоречие с другими элементами правовой системы — в частности, гарантиями права собственности, подтверждает директор «Трансперенси Интернешнл — Р» Илья Шуманов (и организация, и господин Шуманов включены Минюстом в реестр иноагентов). Особенно если вспомнить, что срок давности по таким делам отсчитывается с момента выявления нарушения, то есть, по сути, является «резиновым».

Известны случаи, когда активы под предлогом их коррупционного происхождения изымались у добросовестных приобретателей, которые были третьими или четвертыми по счету покупателями.

По мнению эксперта, такая неразбериха — следствие отказа российских властей от криминализации «незаконного обогащения», как это предусмотрено Конвенцией ООН против коррупции. Именно к такой схеме сейчас и предлагают вернуться авторы поправок. Было бы проще и понятнее действовать через уголовно-правовую систему, когда есть понятный состав преступления и четкие санкции. Это именно то, от чего в России все время старательно уходили и к чему мы все-таки в итоге приходим, констатирует господин Шуманов.

Анастасия Корня, Мария Макутина