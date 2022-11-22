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Понаезжали тут

Госавтоинспекция обнаружила рост аварийности по вине иностранцев

Общее количество дорожно-транспортных происшествий на дорогах России за десять месяцев 2022 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 5,5%, число погибших — на 5,1%. В топ-5 регионов по абсолютному количеству ДТП входят Москва, Краснодарский край, Нижегородская область, Санкт-Петербург и Московская область. Из полицейской отчетности следует, что наблюдается прирост аварийности по вине водителей-иностранцев, а также увеличивается число погибших в ДТП детей до 16 лет.

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Данные о количестве ДТП за десять месяцев 2022 года опубликованы в статистическом разделе сайта Госавтоинспекции. Всего на дорогах страны произошло 103,9 тыс. аварий (–5,5% к аналогичному периоду прошлого года), в которых погибло 11,5 тыс. человек (–5,1%) и ранено 130,6 тыс. человек (–5,6%).

Лидерами среди субъектов по абсолютному количеству ДТП являются Москва (6,4 тыс. аварий), Краснодарский край (4,6 тыс.), Нижегородская область (3,6 тыс.), Санкт-Петербург (3,5 тыс.) и Московская область (3,2 тыс.). Прирост аварийности наблюдается в 19 регионах, включая Ингушетию (+23,8%), Карачаево-Черкесию (+19,9%), Республику Алтай (+16,1%), Чукотку (+15,4%), Новосибирскую область (+12,6%). Быстрее всего снижается аварийность в Чечне (–25,5%), Брянской области (–19,3%) и Санкт-Петербурге (–17,3%).

Прирост смертности в ДТП фиксируется в 29 регионах, включая Республику Алтай (+72,7%), Карачаево-Черкесию (+44,7%), Севастополь (+40%), Республику Марий Эл (+39,7%) и Еврейскую автономную область (+37,5%).

Напомним, согласно соответствующему указу президента РФ Владимира Путина, смертность в дорожно-транспортных происшествиях в 2024 году по сравнению с 2017 годом должна сократиться в три с половиной раза и не превышать уровня четыре человек на 100 тыс. населения. В этом же указе закреплено «стремление» к нулевому уровню смертности на дорогах в 2030 году. Эту тему, выступая на прошлой неделе в рамках правительственного часа в Совете федерации, затронул глава МВД России Владимир Колокольцев.

«Основное направление снижения аварийности — это стремление к нулевой смертности на дорогах,— заявил министр (цитата по ТАСС).— Когда-нибудь это, конечно, будет, но для того, чтобы прийти вообще к нулевой смертности, нужно полностью остановить все дорожное движение. Вот это будет полный ноль».

Министр напомнил, что за пять лет число погибших на дорогах сократилось более чем на 20%. По его словам, на этот показатель влияют два фактора: выезд на встречную полосу движения и вождение в нетрезвом состоянии.

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Полицейское ведомство отчиталось, что за десять месяцев на 16,2% сократилось число «пьяных» аварий и на 23,5% — число погибших в них. На 9,3% уменьшилось количество аварий, совершенных водителями, отказавшихся от освидетельствования. А вот аварийность по вине водителей-иностранцев, наоборот, увеличилась на 4,1%: они совершили 4,3 тыс. ДТП, в которых погибло 387 человек (+11,2%) и ранено 5,7 тыс. (+4,9%). Лидерами по абсолютному количеству таких аварий стали Москва (1 тыс. ДТП), Санкт-Петербург (488) и Московская область (334). Больше всего ДТП провоцируют водители из Узбекистана, Киргизии, Таджикистана, Армении и Азербайджана, следует из аналитического отчета Научного центра безопасности дорожного движения МВД России за шесть месяцев.

С начала года также на 4,8% выросла смертность в ДТП с пострадавшими детьми до 16 лет, причем в Центральном федеральном округе — на 5,7%, в Приволжском — на 9,9%, в Северо-Кавказском — на 22,7%, в Северо-Западном — на 32,4%, в Дальневосточном — на 50%. Увеличивается и количество происшествий при нарушении водителями правил перевозки детей (перевозка без автокресел).

В этом году ГИБДД начала впервые открыто публиковать данные о работе региональных систем фотовидеофиксации в ежемесячном режиме.

Из сводки за десять месяцев следует, к примеру, что в Москве с помощью камер ГИБДД вынесла более 30 млн штрафов, в том числе 14,4 млн — за превышение на 20–40 км/ч, 8,57 млн — за нарушение требований разметки, более 3 млн — за езду с непристегнутым ремнем безопасности, более 1 млн — за нарушение правил расположения машины на проезжей части дороги и выезд на обочину. В Московской области с начала года вынесено 27,2 млн штрафов с камер, из них 24,5 млн — за превышение скорости на 20–40 км/ч, 666 тыс. постановлений за нарушение требований разметки.

Иван Буранов

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