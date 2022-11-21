Уроки военной кройки и шитья

В пятницу первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко наградил 18 колледжей, учащиеся которых приняли наиболее активное участие в поддержке участников специальной военной операции. К акции «Мы рядом» Российского движения детей и молодежи и Российского содружества колледжей присоединились более 160 учебных заведений, их учащиеся сшили более 30 тысяч изделий для солдат, в том числе спальные мешки, рюкзаки, подсумки, толстовки, термобелье, балаклавы, маскхалаты, перчатки и шапки. В рамках проекта «Золотые руки ангела» школьники и студенты помогают изготавливать тактические носилки, эвакуационные стропы и сумки для их хранения. Эксперты указывают, что добровольное участие учащихся в таких акциях законов не нарушает, но сомневаются, что сшитые ими изделия способны существенно влиять на ситуацию с обеспечением войск.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Теплые вещи в действующую армию могут поступать из техникумов и некоторых школ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ Теплые вещи в действующую армию могут поступать из техникумов и некоторых школ

Фото: Ирина Бужор, Коммерсантъ

18 ноября первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко наградил колледжи, наиболее активно помогавшие снабжению действующей армии в ходе акции "Мы вместе", и поблагодарил их учащихся. К акции, организованной Российским содружеством колледжей и Российским движением детей и молодежи, присоединились более 160 колледжей и техникумов. Их учащиеся сшили уже более 30 тысяч изделий для солдат: почти 9 тысяч толстовок, термобелья, балаклав, спальных мешков, перчаток, шапок и более 21 тысячи рюкзаков, маскхалаты и другие вещи. “Ъ” выяснил, как организована работа, в которой с середины осени принимают участие студенты техникумов и колледжей по всей стране, а также некоторые школьники.

Так, в Сахалинском техникуме сервиса шьют нижнее белье для мобилизованных: там в этой работе задействованы будущие закройщики всех курсов. Трусы шьют из хлопчатобумажной ткани — она гипоаллергенна и удобна, рассказали “Ъ” в техникуме. «Работа выстроена как на швейной фабрике: сначала лекала, затем выкройки и потом собственно шитье,— говорит студентка Анастасия Соколова.— Норма — пять изделий в день. Белье шьют разных размеров, чтобы оно подошло бойцам любой весовой категории». Директор техникума Денис Раздобреев поделился с “Ъ” планами: «В дальнейшем будем отшивать флисовые толстовки. Сейчас занимаемся поиском материала. Уже есть договоренность, что ОНФ или Фонд поддержки предпринимателей закупят материал, а студенты с мастерами будут отшивать».

Студенты Колледжа технологий и дизайна Якутии помогают шить спальные мешки, балаклавы, сумки-аптечки для мобилизованных. Как сообщили “Ъ” в пресс-службе минобразования региона, студенты сами вызвались на эту работу с первых дней объявления мобилизации. «Всеми материалами нас обеспечило предприятие "Хоту-тент", на базе которого и идет пошив»,— сказала преподаватель колледжа Анна Атастыкова. Она отметила, что студентам засчитывается производственная практика: «Это все третьи и четвертые курсы конструкторов-модельеров, технологов, дизайнеров и швей». Студенты техникумов и колледжей Белгородской области также в рамках практики производят спальные мешки, толстовки, балаклавы и термобелье, сообщила министр по делам молодежи региона Татьяна Киреева. На третьем курсе политехнического колледжа Горно-Алтайска в ходе стажировки шьют балаклавы и сиденья-«пятиточечники». В Бурятии студенты Иволгинского колледжа традиционных искусств народов Забайкалья (обучает в том числе портняжному делу) шьют балаклавы и утепленные толстовки для мобилизованных. Для этого на балансе колледжа есть достаточное количество тканей и материалов, сообщили “Ъ” в учреждении: «Из этих материалов и шьем, участие преподавателей и студентов — на волонтерской основе». По данным правительства Ростовской области, волонтеры—студенты колледжа из города Шахты сшили и отправили военнослужащим 450 балаклав. Организация «Шанс» передала волонтерам 11 рулонов флисовой ткани. Пресс-служба минобразования Чувашии рассказала “Ъ”, что студенты Цивильского аграрно-технологического техникума сдали макулатуру, а на вырученные деньги закупили нитки и материал для изготовления солдатских толстовок. В других техникумах и колледжах региона волонтеры обращались за финансированием к индивидуальным предпринимателям и «просто к неравнодушным гражданам».

Большинство подобных мероприятий координируются в рамках вышеупомянутой акции «Мы рядом» при поддержке Минпросвещения и Росмолодежи. Председатель совета Ассоциации волонтерских центров, глава комитета Госдумы по молодежной политике Артем Метелев рассказал “Ъ”, что акция не предусматривает регионального или федерального финансирования. По его словам, различные компании предоставляют колледжам расходные материалы и ткани. В некоторых регионах образовательные учреждения и учащиеся находят средства самостоятельно. Сейчас в России 192 колледжа выпускают студентов по специальностям «швея», «закройщик», «конструктор одежды», указывают в пресс-службе акции, из них более 160 присоединились к акции. «Списки тех или иных вещей мы получаем от частей, добровольческих батальонов, а затем сообщаем колледжам, в чем есть необходимость,— говорит господин Метелев.— Они сами выбирают, что могут сделать: кто-то делает балаклавы, кто-то — перчатки». По его словам, «нет какого-то числа, когда нужно будет остановиться». На вопрос “Ъ”, считает ли он правильным, что пошивом одежды для военных занимаются студенты, а не бизнес или государство, господин Метелев ответил: «Если люди хотят помочь, то что, мы им скажем "Не надо"? Каждый помогает как может».

В акции принимают участие только студенты техникумов и колледжей, однако в некоторых регионах пошивом одежды и снаряжения для военных в зоне спецоперации занимаются и школьники. Например, на уроках технологии в школах и учреждениях дополнительного образования Приморского края дети под руководством учителей шьют и вяжут теплые вещи для военнослужащих. Пресс-служба правительства региона называет это «флешмобом» и отмечает, что школьники подготовили 594 пары носков, 79 пар перчаток, 135 шарфов, 16 снудов, 37 шапок, 190 балаклав, 50 аптечек, 37 сумок, 30 пар стелек, 17 комплектов белья и один свитер. Ученики 6–10-х классов школы №3 в городе Лабытнанги (Ямало-Ненецкий автономный округ) шьют балаклавы и теплые кофты после уроков. В школе поселка Солнечный Сургутского района (Ханты-Мансийский автономный округ) педагоги и школьники сшили 150 балаклав, которые уже отправили с гуманитарной помощью военнослужащим. «Все материалы покупаем на свои средства»,— подчеркнула учитель технологии Нина Волощук.

Помимо теплой одежды волонтеры собирают тактические носилки, которые используются в боевых условиях при оказании помощи раненым солдатам и мирным жителям. Так, в Санкт-Петербурге этим занимается отделение «Юнармии» Петродворцового района с участием местного подростково-молодежного центра. Материалы и необходимые инструменты предоставляет волонтерское движение «Золотые руки ангела». С его помощью студенты и педагоги ЛЭТИ также собирают носилки, причем часть средств для закупки расходных материалов выделил вуз, а сотрудники организовали сбор пожертвований. К движению присоединились студенты-волонтеры Псковского государственного университета: они на базе швейной мастерской вуза отшивают носилки по заказу 76-й десантно-штурмовой дивизии ВДВ. В Великом Новгороде помогают собирать носилки девятиклассники одной из школ.

Если речь идет об исключительно добровольном участии школьников и студентов, то законность этих мероприятий под вопрос не ставится, говорит партнер юридической фирмы «Рустам Курмаев и партнеры» Дмитрий Горбунов. «Разумеется, желание детей делать что-то добровольно может быть результатом определенных посылов со стороны представителей учебных заведений,— допускает он.— Например, в обмен на пошив одежды учащиеся получают зачет по практике или же освобождаются от каких-то других обязательных работ. Впрочем, и это нельзя интерпретировать как метод давления». Председатель Всероссийского студенческого союза Олег Цапко заявил “Ъ”, что к ним не поступало жалоб на принуждение к участию в подобных мероприятиях: «Многие студенты во время учебы ходят на практику. Если он учится на швею и таким образом будет оттачивать свои навыки — почему бы нет. Но важно, чтобы практика не мешала образовательному процессу».

Сопредседатель профсоюза «Учитель» Всеволод Луховицкий считает такие мероприятия в школах «самой обычной благотворительностью», не связанной с производственным процессом: «Не думаю, что армии не хватает именно пошитых детскими руками балаклав. В большинстве школ уже нет никаких мастерских». Президент Ассоциации разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты Владимир Котов обращает внимание на довольно жесткие стандарты производства спецодежды и средств защиты для промышленного сектора и силовых ведомств: «Чтобы осуществлять им поставки, необходимо пройти процедуры военной приемки, проверку предприятий, производства и используемых материалов, лицензирование такой деятельности». Господин Котов указывает, что в стране есть необходимые мощности для производства теплой одежды и средств защиты, однако признает, что сейчас они загружены: «На это повлияли и ажиотажный спрос, и разрушение логистических цепочек. Но ничего критичного в этой ситуации я пока не вижу. Это абсолютно управляемый процесс. Глубоко сомневаюсь, что есть необходимость использовать детский или любой другой неквалифицированный труд для обеспечения нужд промышленных предприятий или силовых структур».

Политолог Константин Калачев считает, что подобные акции отражают стремление «администраторов от образования продемонстрировать свой патриотизм». Он, впрочем, допускает и искренний добровольный труд: «Понятно, что у некоторых школьников родственники могут находиться в зоне боевых действий, поэтому они действительно хотят помочь. Но армия должна быть обеспечена всем необходимым без привлечения труда школьников, пенсионеров или кого-то еще. А патриотизм можно воспитывать и как-то иначе».

«Нам почти не приходили пошитые волонтерами вещи. Но, думаю, подразделения действующей армии их принимают и используют,— сказал “Ъ” руководитель волонтерского проекта "Тыл-22" (передает гуманитарную помощь и обмундирование для военных и мирных жителей) Дмитрий Бастраков.— В зоне боевых действий нет никаких строгих стандартов по форме и снаряжению, это только в тыловой армии уставщина правит».

Иван Тяжлов, корреспондентская сеть “Ъ”